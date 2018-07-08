نتنياهو يدافع عن اتفاق مع بولندا بشأن قانون حول المحرقة

أ ف ب

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الأحد، عن اتفاق مثير للجدل بين إسرائيل وبولندا بشأن قانون بولندى حول محرقة اليهود فى الحرب العالمية الثانية، لكنه لمح إلى امكان اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أن انتقد مؤرخون القانون.

وعدّلت بولندا الشهر الفائت قانونا أثار غضب إسرائيل بسبب فرضه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أى شخص ينسب جرائم النازية إلى الشعب أو الدولة البولندية.

لكن مركز "ياد فاشيم" للأبحاث المسؤول عن صرح المحرقة اليهودية انتقد القانون المعدل بشدة وكذلك البيان المشترك الذى أصدره نتانياهو ونظيره البولندى ماتيوش مورافيسكي.

وقال المركز إن البيان المشترك "يحتوى على أخطاء وتضليلات جسيمة" بتقليل مساهمة البولنديين فى المحرقة. وأضاف إن القانون المعدل لا يزال يمثل مشكلة محذرا من "احتمال أن يلحق ضررا حقيقيا بالباحثين والأبحاث والذاكرة التاريخية للمحرقة".