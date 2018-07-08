video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو يدافع عن اتفاق مع بولندا بشأن قانون حول المحرقة

الأحد، 08 يوليه 2018 03:43 م
نتنياهو يدافع عن اتفاق مع بولندا بشأن قانون حول المحرقة نتنياهو
أ ف ب
إضافة تعليق

 دافع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الأحد، عن اتفاق مثير للجدل بين إسرائيل وبولندا بشأن قانون بولندى حول محرقة اليهود فى الحرب العالمية الثانية، لكنه لمح إلى امكان اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أن انتقد مؤرخون القانون.

وعدّلت بولندا الشهر الفائت قانونا أثار غضب إسرائيل بسبب فرضه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أى شخص ينسب جرائم النازية إلى الشعب أو الدولة البولندية.

لكن مركز "ياد فاشيم" للأبحاث المسؤول عن صرح المحرقة اليهودية انتقد القانون المعدل بشدة وكذلك البيان المشترك الذى أصدره نتانياهو ونظيره البولندى ماتيوش مورافيسكي.

وقال المركز إن البيان المشترك "يحتوى على أخطاء وتضليلات جسيمة" بتقليل مساهمة البولنديين فى المحرقة. وأضاف إن القانون المعدل لا يزال يمثل مشكلة محذرا من "احتمال أن يلحق ضررا حقيقيا بالباحثين والأبحاث والذاكرة التاريخية للمحرقة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعلام الاحتلال يفضح "فنكوش الموساد"..مخابرات تل أبيب تختلق واقعة اختراق التراب السورى لاستعادة ساعة أحد الجواسيس.. ويديعوت: تم شرائها عبر الانترنت..و نتنياهو تعمد خداع الإسرائيليين بالإشادة بإنجاز مزيف

الكرملين: نتنياهو يعتزم لقاء بوتين الأسبوع المقبل

اسرائيل

بولندا

اخبار اسرائيل

اخبار العالم




لا تفوتك
ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة