موجز أخبار الساعة 1 .. البابا تواضروس يترأس القداس داخل أكبر كنيسة كاثوليكية فى الفاتيكان

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ترأس قداسة البابا تواضروس القداس داخل أكبر كنيسة كاثوليكية فى الفاتيكان وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

يترأس الآن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الصلاة فى أكبر كنيسة كاثوليكية بروما فى إيطاليا، وهى كنيسة القديس مار بولس الرسول، بمشاركة كثيفة من الأقباط المصريين في روما.

كشف مصدر، أن قوات الأمن تواصل ملاحقة المتورطين فى خطف الطفل هشام سامى بالمناطق الجبلية، مشيرا إلى أن الخلافات المالية مع جد الطفل هى سبب خطف الطفل.

أنشأت محافظة القاهرة، مشروع الإسكان الاجتماعى "أهالينا" المقام بنطاق حى السلام أول، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ مشروعات لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لقاطنيها ورفع المستوى المعيشى لهم، وعرض كل ما لا يعرفه القارئ عن مشروع أهالينا الجديد فى هذه النقاط:

استعرضت إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، بيان الحكومة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بوزارة الرى، قائلة، يستهدف البرنامج استثمار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019.

قال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس فى ختام قمة لزعماء الطوائف المسيحية التى عقدت فى مدينة بارى بإيطاليا، إنه يجب التوصل الى حل تفاوضى للقدس ، واحترام الوضع الراهن للمدينة ، ودعم حل الدولتين لتسوية الصراع بين اسرائيل وفلسطين ، معربا عن رفضه للقرار الأمريكى بالاعتراف بالمدينة عاصمة لاسرائيل.

كشف مصدر، أن قوات الأمن تواصل ملاحقة المتورطين فى خطف الطفل هشام سامى بالمناطق الجبلية، مشيرا إلى أن الخلافات المالية مع جد الطفل هى سبب خطف الطفل.

توقفت حركة المرور بشكل تام أعلى محور صفط اللبن فى الاتجاه من مدينة السادس من أكتوبر حتى جامعة القاهرة، و انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لسحب الكثافات.

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة التعليم العالى فى التصدى للمعاهد والجامعات الوهمية، استبعد غالبية القراء نجاح خطة التعليم العالى فى التصدى للمعاهد والجامعات الوهمية.

تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة على عملية إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق لإنشاء محطة مترو وادى النيل، ضمن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، على أن يتم مراقبة الطرق البديلة بالكاميرا.

يجرى وزير الخارجية سامح شكرى، حواراً مع قناة فونيكس الصينية، وتوشحت المذيعة بعلم مصر تقديرا لزيارته خلال لقائها معه.

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم اﻷحد خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم اﻷحد خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .