منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى على دورية الحرس الوطنى التونسى

الرياض (أ ش أ)

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى اليوم الأحد، بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية للحرس الوطنى التونسى فى ولاية جندوبة التونسية.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- تضامن المنظمة مع الحكومة التونسية فى كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب والتطرف.

وأعرب العثيمين عن خالص تعازيه لضحايا الحادث الإرهابي، مجددًا موقف منظمة التعاون الإسلامى الثابت ضد ظاهرتى الإرهاب والتطرف العنيف بكل مظاهرهما وتجلياتهما.