"معلومات الوزراء": 44.26 مليار دولار صافى احتياطى النقد الأجنبى نهاية يونيو

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف أعلن فيه أن صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنهاية يونيو 2018، بلغ 44.26 مليار دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية‪.‬