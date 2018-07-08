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"معلومات الوزراء": 44.26 مليار دولار صافى احتياطى النقد الأجنبى نهاية يونيو

الأحد، 08 يوليه 2018 06:26 م
"معلومات الوزراء": 44.26 مليار دولار صافى احتياطى النقد الأجنبى نهاية يونيو دولارات
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف أعلن فيه أن صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنهاية يونيو 2018، بلغ 44.26 مليار دولار.
 
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية‪.‬
 
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