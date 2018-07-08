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مطار القاهرة يستقبل 42 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

الأحد، 08 يوليه 2018 09:11 م
مطار القاهرة يستقبل 42 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 42 مصريا مرحلين من المملكة العربية السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، وتم ضبط 4 منهم لطلبهم فى تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.

 

وأفاد مصدر مطلع بالمطار بأن السلطات المعنية استقبلت 42 مرحلا من السعودية على متن طائرتين قادمتين من الرياض وجدة، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتشكيل فريق متخصص للعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وبمناقشتهم أقروا بأن السلطات السعودية القت القبض عليهم لمخالفتهم لشروط الإقامة والعمل.

 

وأضاف المصدر أنه بمراجعة مواقفهم الأمنية تبين طلب 4 منهم لتنفيذ أحكام بلغ مجموعها 11 حكما قضائيا بعضها غيابيا فى قضايا تبديد وإتلاف وسرقة تيار كهربائى وخيانة أمانة وتم ترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

 


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