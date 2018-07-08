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مصلحة الجوازات تواصل تسهيل الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات

الأحد، 08 يوليه 2018 12:28 م
مصلحة الجوازات تواصل تسهيل الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات مصلحة الجوازات-أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 وقامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام جوازات حدائق القبة، منوف، بنها ، وبديوان عام الإدارة بإدارات وأقسام الوثائق، الإقامة، الجنسية، المراقبة والتسجيل استقبال 10 أشخاص جميعهم من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والمرضى والغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات وخارج أقسام الجوازات لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .  

 


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