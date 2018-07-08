مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى فى ولاية جندوبة التونسية

كتب أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى ولاية جندوبة شمال غرب تونس، مما أسفر عن مقتل عناصر من الحرس الوطنى التونسى.

وعبر البيان عن تعازى مصر حكومةً وشعباً لحكومة وشعب دولة تونس الشقيقة فى ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم، وجدد التأكيد على وقوف مصر بجانب تونس فى مواجهة ظاهرة الإرهاب وكافة أشكال العنف والتطرف.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بدوره نحو التصدى لتلك الظاهرة البغيضة، واجتثاثها من جذورها من خلال تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن والتدريب لعناصرها.