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مصرع موظف تحت عجلات قطار "شربين - كفر الشيخ" بالدقهلية

الأحد، 08 يوليه 2018 04:23 م
مصرع موظف تحت عجلات قطار "شربين - كفر الشيخ" بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى موظف مصرعه بعد أن شطره قطار شربين كفر الشيخ بالدقهلية لنصفين، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، باصطدام قطار بشخص حال عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية " الشناوى " دائرة المركز،  وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال عبور "أحمد م" 35 سنة موظف، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به القطار رقم ( 504 ركاب ) القادم من مدينة شربين باتجاه مدينة كفر الشيخ، مما أدى إلى مصرعه.

 


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