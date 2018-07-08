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مصرع سائق وإصابة 8 أشخاص آخرين فى انقلاب سيارة بالمنوفية

الأحد، 08 يوليه 2018 09:17 ص
مصرع سائق وإصابة 8 أشخاص آخرين فى انقلاب سيارة بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقى سائق مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات بالغة، وذلك إثر انقلاب سيارة خلف المنطقة السادسة بمدينة السادات، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد  عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد  بحادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق خلف المنطقة السادسة المؤدى إلى حى الزيتون  - دائرة المركز.
 
بالفحص تبين انقلاب سيارة نقل قيادة " م . م . م ." 45 عاما عامل ومقيم جهينة  بمحافظة سوهاج على جانب الطريق وقع الحادث، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده ووفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته بكسر بقاع الجمجمة، كما أصيب 8 أشخاص آخرين من مستقلى السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وجميعهم عمال باليومية ومقيمين جهينة بمحافظة سوهاج حدثت تلفيات بالمركبة، وتم التحفظ عليها.
 
 
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات بسبب الارتطام بجسم صلب، أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 

 


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