مصرع سائق وإصابة 8 أشخاص آخرين فى انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى سائق مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات بالغة، وذلك إثر انقلاب سيارة خلف المنطقة السادسة بمدينة السادات، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق خلف المنطقة السادسة المؤدى إلى حى الزيتون - دائرة المركز.

بالفحص تبين انقلاب سيارة نقل قيادة " م . م . م ." 45 عاما عامل ومقيم جهينة بمحافظة سوهاج على جانب الطريق وقع الحادث، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده ووفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته بكسر بقاع الجمجمة، كما أصيب 8 أشخاص آخرين من مستقلى السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وجميعهم عمال باليومية ومقيمين جهينة بمحافظة سوهاج حدثت تلفيات بالمركبة، وتم التحفظ عليها.