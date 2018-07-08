video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصدر: شركة "كريم" تجرى محادثات لجمع 150 مليون دولار لإطلاق خدمة توصيل الطعام

الأحد، 08 يوليه 2018 04:25 م
مصدر: شركة "كريم" تجرى محادثات لجمع 150 مليون دولار لإطلاق خدمة توصيل الطعام شركة كريم - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

أفاد مصدر مطلع أن شركة "كريم" لتطبيقات طلب سيارات الأجرة تجرى محادثات لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من مستثمرين قائمين لإطلاق خدمة لتوصيل الطعام قد تبدأ فى سبتمبر.

وأجرت كريم، المنافس الرئيسى لشركة أوبر تكنولوجيز، فى منطقة الشرق الأوسط، تجارب على خدمات توصيل الطعام بعد أن أعلنت فى فبراير استحواذها على موقع راوند منيو لأدلة المطاعم، وقال المصدر المطلع إطلاعا مباشرا على الأمر، إن الشركة التى مقرها دبى قد تطلق خدمتها الجديدة "كريم فود" فى باكستان فى سبتمبر، ثم فى الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى ومصر.

وستدخل الشركة بهذا فى منافسة مع خدمات أوبر إيتس وديليفرو وزوماتو وطلبات التى تعمل بالفعل فى المنطقة، ولم يحدد المصدر المستثمرين الذين تجرى كريم محادثات معهم، ومن بين مساهمى كريم، شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر، وديدى الصينية لتطبيقات طلب التوصيل، والمملكة القابضة التابعة للملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال.

كانت رويترز نشرت فى مارس، أن "كريم" تجرى محادثات فى مراحلها المبكرة لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من المستثمرين، وثمة طلب قوى على توصيل الطعام فى الشرق الأوسط، ولاسيما خلال أشهر الصيف فى الخليج، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية، وتتنافس كريم، التى تقول إن لديها 24 مليون مستخدم مسجل، مع أوبر فى العديد من مدن الشرق الأوسط مثل دبى والرياض والقاهرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة كريم تطعن رسميا أمام مجلس الدولة على حكم وقف نشاطها داخل مصر

شركة "كريم" تستأنف خدماتها فى رام الله بالضفة الغربية

مسئولة بشركة كريم: أكثر من 100 ألف سائق بإجمالى مليون رحلة فى الأسبوع

اخبار اقتصاد

شركة كريم

شركة اوبر

كريم فود

الوليد بن طلال

توصيل الطلبات للمنازل

اخبار عربية




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة