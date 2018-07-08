مصدر: شركة "كريم" تجرى محادثات لجمع 150 مليون دولار لإطلاق خدمة توصيل الطعام

رويترز

أفاد مصدر مطلع أن شركة "كريم" لتطبيقات طلب سيارات الأجرة تجرى محادثات لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من مستثمرين قائمين لإطلاق خدمة لتوصيل الطعام قد تبدأ فى سبتمبر.

وأجرت كريم، المنافس الرئيسى لشركة أوبر تكنولوجيز، فى منطقة الشرق الأوسط، تجارب على خدمات توصيل الطعام بعد أن أعلنت فى فبراير استحواذها على موقع راوند منيو لأدلة المطاعم، وقال المصدر المطلع إطلاعا مباشرا على الأمر، إن الشركة التى مقرها دبى قد تطلق خدمتها الجديدة "كريم فود" فى باكستان فى سبتمبر، ثم فى الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى ومصر.

وستدخل الشركة بهذا فى منافسة مع خدمات أوبر إيتس وديليفرو وزوماتو وطلبات التى تعمل بالفعل فى المنطقة، ولم يحدد المصدر المستثمرين الذين تجرى كريم محادثات معهم، ومن بين مساهمى كريم، شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر، وديدى الصينية لتطبيقات طلب التوصيل، والمملكة القابضة التابعة للملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال.

كانت رويترز نشرت فى مارس، أن "كريم" تجرى محادثات فى مراحلها المبكرة لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من المستثمرين، وثمة طلب قوى على توصيل الطعام فى الشرق الأوسط، ولاسيما خلال أشهر الصيف فى الخليج، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية، وتتنافس كريم، التى تقول إن لديها 24 مليون مستخدم مسجل، مع أوبر فى العديد من مدن الشرق الأوسط مثل دبى والرياض والقاهرة.