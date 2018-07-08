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مصادر بالتعليم: غدا انتهاء التصحيح بجميع كنترولات الثانوية وبدء المراجعة

الأحد، 08 يوليه 2018 01:03 م
مصادر بالتعليم: غدا انتهاء التصحيح بجميع كنترولات الثانوية وبدء المراجعة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن كنترولات الثانوية العامة انتهت من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، عدا بعض كراسات الإجابة الخاصة بمادة الكيمياء للغات "تراجم" سيتم الانتهاء منها غدا الاثنين.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تنتهى غدا الاثنين فى جميع الكنترولات على مستوى الـ 11 كنترول بمختلف المحافظات، بقطاع القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسماعيلية، مؤكدة أن المؤشرات الأولية للنتيجة تؤكد ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضى.

وأوضحت المصادر، أن أعمال المراجعة للنتيجة سوف تبدأ عقب انتهاء المراجعة مباشرة، لافتة إلى أن الكنترولات تبدأ أعمال المراجعة وتجميع المواد بعد غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أن أعمال المراجعة تحتاج إلى من 3 أيام إلى أربعة أيام حتى يتم الانتهاء منها، مضيفة أن تلك المرحلة يتم فيها مراجعة تقدير الدرجات والرصد والتجميع بشكل دقيق حتى يتم التأكد من حصول كل طالب على درجته التى يستحقها.


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