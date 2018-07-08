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استعدادا لطرحها للحجز..

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

الأحد، 08 يوليه 2018 06:30 ص
مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر هيئة المجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة المجتمعات العمرانية، انتهت من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر المقرر طرحها للحجز للمواطنين خلال الشهر الجارى، وذلك بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى.
 
ويتضمن إعلان الإسكان الاجتماعى الحر، المقرر طرحه للحجز خلال الأيام المقبلة، نحو 18500 وحدة  فى 12 محافظة، كالتالى: فى محافظة الإسكندرية، 1730 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة القاهرة، 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، وفى محافظة الفيوم، 903 وحدات بطامية، و1139 وحدة بهوارة، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، وفى محافظة أسيوط، (2151 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، 287 وحدة بأبنوب، و407 وحدات بساحل سليم، و804 وحدات بمنقباد، و432 وحدة بالبدارى)، وفى محافظة سوهاج، 1095 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، و902 وحدة بحى الكوثر.
 
وفى محافظة قنا سيتم طرح 409 وحدات بمدينة قنا الجديدة، وفى محافظة الأقصر، 4228 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، وفى محافظة البحر الأحمر، 91 وحدة بالقصير، و146 وحدة بمرسى علم، وفى محافظة مطروح، 335 وحدة بالحمام، و39 وحدة بسيدى عبدالرحمن، وفى محافظة البحيرة، 1968 بوادى النطرون.
 
 

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