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مساعد وزير الداخلية: 4 سلاسل تجارية بـ380 فرعا يشاركون فى مبادرة كلنا واحد

الأحد، 08 يوليه 2018 02:07 م
مساعد وزير الداخلية: 4 سلاسل تجارية بـ380 فرعا يشاركون فى مبادرة كلنا واحد اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن الوزارة اطلقت المبادرة الثانية كلنا واحد عقب نجاح المرحلة الأولى وسط إقبال من المواطنين.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن المرحلة الثانية يشارك بها 4 من كبار السلاسل التجارية بنحو 380 فرعا بتخفيضات من 20% إلى 30.% 

 

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن أجهزة وزارة الداخلية حريصة على تخفيف الأعباء على المواطنين ولن نتركهم فريسة لجشع التجار .

 

يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين تزامناً مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.

 

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لتلك المبادرة، وحرص وزارة الداخلية المستمر لتخفيف العبء عن المواطنين ومتابعة توافر السلع.


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