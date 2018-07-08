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الأحد، 08 يوليه 2018 07:42 م
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مدير "أليطاليا" يؤكد أن الشركة الخاضعة لوصاية القضاء تسير على المسار الصحيح

الأحد، 08 يوليه 2018 05:45 م
مدير "أليطاليا" يؤكد أن الشركة الخاضعة لوصاية القضاء تسير على المسار الصحيح شركة الطيران الإيطالية
أ ف ب
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سجلت شركة الطيران الإيطالية "أليطاليا"، الخاضعة لوصاية القضاء منذ مايو 2017، ارتفاعا فى عدد المسافرين عبر خطوطها للشهر الثانى على التوالى، بحسب ما أعلن أحد مديريها، اليوم الأحد.

وقال لويجى جوبيتوزى المدير المعين من قبل الحكومة، فى مايو من العام الماضى، إلى جانب مديرين اثنين آخرين لإدارة الشركة التى كانت مهددة بالإفلاس، إن النتائج تؤكد أن الشركة "على المسار الصحيح".

وقال جوبيتوزى لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، "ننهى شهر يونيو بنمو فى عدد الركاب بلغ 10.6% بعد نمو بنسبة 7.6% فى مايو"، وتابع "فى الربع الثانى، ستتوازن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والديون الهالكة بعد خسائر بلغت 100 مليون العام الماضى".

وتواجه "أليطاليا"، التى يزيد عدد موظفيها على 11 ألف شخص، صعوبات جراء منافسة شركات الطيران الأوروبية المنخفضة الكلفة، ووضعت شركة الطيران الإيطالية فى مايو 2017 تحت الوصاية بطلب من مساهميها، بعد رفض موظفيها خطة انقاذ بمليارى يورو تشمل الغاء 1700 وظيفة.

وقدمت كل من شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، ومجموعة "سيربيروس" الأمريكية، عرضين لشراء "أليطاليا"، كما قدمت شركتا "ايزى جيت" و"اير فرانس" عرضا مشتركا لشرائها، وأرجأت الحكومة الإيطالية حتى أكتوبر المقبل موعد بيع الشركة، بعد أن كانت حددت أبريل 2018 موعدا لإجراء عملية البيع.


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