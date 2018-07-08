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الأحد، 08 يوليه 2018 02:01 م
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محافظ القاهرة: تلقينا 185 مليون جنيه تبرعات ساهمت فى تطوير مناطق كثيرة

الأحد، 08 يوليه 2018 01:07 م
محافظ القاهرة: تلقينا 185 مليون جنيه تبرعات ساهمت فى تطوير مناطق كثيرة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن المحافظة تلقت تبرعات بقيمة 105 ملايين جنيه مشاركات مجتمعية انفقتها فى خدمة المجتمع، وأن التبرعات العينية تجاوزت الـ 80 مليون جنيه، مما أسهم فى تطوير ميادين وشوارع وأرصفة داخل المحافظة منها محاور رئيسية مثل شارع عباس العقاد.
 
 
وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات له، أن المشاركات المجتمعية ساهمت بشكل كبير فى تطوير مناطق كثيرة بالمحافظة، وأن المحافظة مهتمة جدا بها، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية ترعى كثير من ااسر الفقيرة بالتنسيق مع محافظة القاهرة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.
 
 
وقال المحافظ: آخر مرة فى انهيار عقارى حى الساحل وفرت المحافظة الوحدات السكنية للسكان المتضررين والوحدات بدون فرش وهنا جاء دور الجمعيات الأهلية التى وفرت الأثاث للوحدات بدون تكلفة على السكان الذين فقدوا كل ما يملكوا فى المنازل المنهاره.
 

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