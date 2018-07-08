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الأحد، 08 يوليه 2018 12:16 م
خالد صلاح
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محافظة القاهرة: تحرير أكثر من 80 مخالفة مرورية لسيارت تقف فى "الممنوع" بالأزبكية

الأحد، 08 يوليه 2018 11:47 ص
محافظة القاهرة: تحرير أكثر من 80 مخالفة مرورية لسيارت تقف فى "الممنوع" بالأزبكية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة - أرشيفية
ماجد تمراز
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حررت أجهزة محافظة القاهرة وحى الأزبكية التنفيذية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، أكثر من 80 مخالفة مرورية لسيارات تنتظر بشكل مخالف وتعطل المرور، فى الاتجاه المؤدي لنفق السبتية، ضمن خطة محافظة القاهرة لتحقيق سيولة مرورية بالمناطق المحيطة بوسط القاهرة.
 
وحررت أجهزة الحي، بالتعاون مع شرطة المرور، مخالفات مرورية أخرى، بشارع الترعة البولاقية، بجوار مستشفى سكك حديد مصر، وأعادت الانضباط المروري لتلك المناطق الحيوية.
 
وقال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن هناك تنسيق كامل مع الإدارة العامة للمرور لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة، ولتحقيق سيولة مرورية بعدد كبير من الشوارع التى تعانى من الإكتظاظ المرورى
 
 
 

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