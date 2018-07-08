مباحث تموين الإسماعيلية تضبط ربع طن سكر ناقص الوزن داخل سوبر ماركت

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته 250 كيلو سكر ناقص الوزن فى حملة تموينية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له بضبط "سلامة.ع.ح"38 عاما المدير المسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم ثان الإسماعيلية لحيازته كمية من السكر ناقص الوزن وزنت حوالى 250 كيلو جرام أى ربع طن.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.