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الأحد، 08 يوليه 2018 07:07 م
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مؤسسة مالية صينية: 6.7% النمو المتوقع للاقتصاد الصينى فى النصف الأول من العام

الأحد، 08 يوليه 2018 05:11 م
مؤسسة مالية صينية: 6.7% النمو المتوقع للاقتصاد الصينى فى النصف الأول من العام مؤشر _ أرشيفية
أ ش أ
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ذكر تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث المالية الدولية المتعاونة مع بنك الصين، أن الاقتصاد الصينى يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 6.7% فى النصف الأول من العام الجارى، متراجعا بشكل طفيف عن النمو الذى شهده فى الربع الأول من هذا العام.

وأضاف التقرير، أن اقتصاد الصين شهد تحسنا مع انتعاش الاقتصاد العالمى ونمو سوق العقارات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الصينى سجل نموا بنسبة 6.8٪ فى الربع الأول من العام الجارى.

وبالنسبة للتوقعات فى النصف الثانى من العام، توقع التقرير أنه لن يكون هناك خطر كبير من الركود وسيظل الاقتصاد مرنا، خاصة مع تنامى الاستثمارات الصناعية واستثمارات البنية التحتية وارتفاع حجم الطلب الخارجى.


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