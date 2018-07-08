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الأحد، 08 يوليه 2018 08:30 ص
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لو سأل الزبون عن جودة المنتج وأجابه البائع بعكس الحقيقة.. فما رأى الدين؟؟

الأحد، 08 يوليه 2018 08:00 ص
لو سأل الزبون عن جودة المنتج وأجابه البائع بعكس الحقيقة.. فما رأى الدين؟؟ مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف
كتب لؤى على
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أنا أعمل مندوبًا و يسألني الناس عن منتج معين وأكون على علم بأنه جيد أو رديء فأخبرهم بعكس الحقيقة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
من أخلاق المسلم وصفات المؤمن الصدق فيما يخبر به ويسأل عنه، ومن صفات المنافق الكذب في الحديث يقول النبي – صلي الله عليه وسلم – " عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلي البر وإن البر يهدي إلي الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتي يكتب عند الله صديقا ، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلي الفجور وإن الفجور يهدي إلي النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذابا " وقال – صلي الله عليه وسلم – " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ".
 
بناء علي ذلك فعلي المندوب أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله وفي بيعه وشرائه وفي كل أموره وأحواله وإياه والكذب فإنه سفينة إهلاك ومركب النفاق.
 
 

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مندوب

مجمع البحوث الاسلامية

لجنة الفتوى




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