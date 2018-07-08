لجنة فض المنازعات الاستثمارية تفصل فى 27 منازعة للتيسير على المستثمرين

كتب إبراهيم قاسم

عقدت لجنة فض المنازاعات الاستثمارية، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، جلسة شهر يونيو، والتى عرض فيها 30 منازعة بين عدد من المستثمرين والجهات الحكومية، وتم الفصل فى 27 منازعة، وإرجاء الفصل فى 3 منازاعات، وذلك من أجل التيسير على المستثمرين فى حل مشاكلهم وتوفير المناخ الملائم لهم.

وتتلقى الأمانة العامة للجنة الممثلة فى وزارة الاستثمار المنازاعات التى تنشأ بين الدولة والمستثمريين والتى تقوم بفحصها وسماع أقوال أطراف النزاع وتجهيز المنازعة ثم عرضها خلال الجلسة الشهرية التى تعقد مرة أو مرتين كل شهر للفصل فيها، والتى كان آخرها 30 منازعة تم تجهيزها وعرضها على اللجنة خلال جلسة شهر يونيو، والتى تم الفصل فى 27 منها.

ويأتى أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.

يأتى هذا فى إطار سياسة الدولة فى ضرورة إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن.