فيديو وصور.. طفل الشروق المختطف بعد عودته لأسرته

حصل "دوت مصر" على أول فيديو لطفل الشروق "هشام سامي" المختطف من مدينة الشروق عقب تحريره وعودته لأسرته، فيما شكر والد الطفل قوات الداخلية على مجهوداتهم في عودته.
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حصل "دوت مصر" على أول فيديو لطفل الشروق "هشام سامي" المختطف من مدينة الشروق عقب تحريره وعودته لأسرته، فيما شكر والد الطفل قوات الداخلية على مجهوداتهم في عودته.
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بواسطة:
Deved
ربنا يبارك فيكو
انتو فعلا تستاهلو كل خير ربنا يباركلكو
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بواسطة:
احمد على
تحية لوزارة الداخلية
فخور جدا بتحرير الطفل المختطف.ولازم تحكموا على المختطفين بالاعام فى اسرع وقتزليكونوا عبرة لمن تطول لة نفسة بالعبث بأمن المواطنين.وخطف الاطفال الأبرياء.تحية لوزارة الداخلية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
انا اتسرقت والداخليه لم تساعدني
انا موبايلي اتسرق بالعلبه بالاكراه وانا ببيعه على موقع اولكس من حرامي محترف غافلني وسرقه وطلع جري بالعربيه بعد ما اوهمني ان سيارته عطلت ولم يهتم احد بالموضوع والحرامي مازال حر طليق رغم ان تليفونات الحرامي وحسابه على اولكس وفيه رسايل تثبت السرقه كلها معايا ولكن انا اتبهدلت بين الاقسام والنيابات وفي الاخر القضيه انحفظت ضد مجهول والموبايل مرجعش ورقم القضيه ٣٨١١ بتاريخ ٢٢-١-٢٠١٨ قسم اول مدينه نصر