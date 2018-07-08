فيديو وصور.. طفل الشروق المختطف بعد عودته لأسرته

كتبت دينا الحسينى

حصل "دوت مصر" على أول فيديو لطفل الشروق "هشام سامي" المختطف من مدينة الشروق عقب تحريره وعودته لأسرته، فيما شكر والد الطفل قوات الداخلية على مجهوداتهم في عودته.