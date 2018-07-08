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فيديو.. كلب إنجليزى ينافس القط الروسى "أخيل" على لقب عراف المونديال

الأحد، 08 يوليه 2018 03:34 م
فيديو.. كلب إنجليزى ينافس القط الروسى "أخيل" على لقب عراف المونديال القط أخيل
كتب: محمد الأحمدى
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جرت عادة طريفة فى عالم الرياضة، أن يقوم حيوان أليف بالتنبؤ بنتائج المباريات فى المحافل الرياضية الكبيرة، وبعد مشاركته اللافتة فى بطولة كأس القارات 2017 كشفت الناطقة الرسمية باسم متحف "الأرميتاج" فى مدينة سانت بطرسبورج الروسية عن اختيار القط "أخيل" ليكون جاهزا للعمل فى فترة بطولة كأس العالم 2018 بكرة القدم الحالية فى روسيا.

وأوضح تقرير نشرته فضائية "سكاى نيوز" عن ظهور الكلب الإنجليزى "أرتو دى تو" وانضمامه إلى قائمة العرافين ومنافسة القط أخيل فى توقع نتائج المباريات.

وتجرى عمليات توقع المباريات عن طريق وضع كرة أو أعلام المنتخبين فى طبقين أمام القط ثم يقوم بالتحرك باتجاه أحد الأطباق أو تحريك الكرة والتوجه نحو  الفريق المتوقع فوزه بالمباراة، فيما يتم وضع لحوم فى طبقين أمام الكلب الإنجليزى وكذلك أعلام المنتخبين وانتظار اختيار الطبق الذى سيأكل منه الكلب.

ويشار إلى أنه تم اختيار القط "أخيل" الذى يعد أشهر قط فى روسيا ومولود أصم، بين العديد من القطط التى تعيش فى المتحف وحدائقه، وكان لـ"أخيل" العام الماضى دور كبير فى التنبؤ بنتائج المباريات، وتحديد الفائز فى كل مباراة من منافسات كأس القارات.

 


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