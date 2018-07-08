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الأحد، 08 يوليه 2018 05:27 م
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فيديو جراف.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

الأحد، 08 يوليه 2018 04:02 م
فيديو جراف.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الخريطة الزمنية للعام الدراسى
كتب محمود طه حسين تصميم محمود بكر
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسى ومواعيد بدء الدراسة للعام الدراسى المقبل والامتحانات، اليوم السابع" يقدم فيديو جراف يوضح تفاصيل بدء الدراسة ومواعيد الامتحانات فى 12 معلومة.
 
 
1 سبتمبر بدء الدراسة فى رياض الأطفال والأول الابتدائى
 
38 أسبوع مدة الدراسة لرياض الأطفال
 
30 مايو 2019 تنتهى الدراسة فى رياض الأطفال
 
22 سبتمبر تنطلق الدراسة للصفوف من 2 ابتدائى حتى 3 ثانوى
 
35 أسبوع مدة الدراسة
 
6 يونيو 2019  موعد انتهاء الدراسة
 
12 يناير 2019 بدء امتحانات التيرم الأول
 
26/1/2019 أجازة نصف العام
 
9 فبراير 2019 بدء الفصل الدراسى الثانى
 
4/5/2019 امتحانات النقل والشهادة الإعدادية
 
18/5/2019 امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
 
8 يونيو 2019 بدء امتحانات الثانوية العامة
 
 

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مواعيد الدراسة

بدء الدراسة

ميعاد الدراسة

موعد الدراسة




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