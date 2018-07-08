فيديو جراف.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

كتب محمود طه حسين تصميم محمود بكر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسى ومواعيد بدء الدراسة للعام الدراسى المقبل والامتحانات، اليوم السابع" يقدم فيديو جراف يوضح تفاصيل بدء الدراسة ومواعيد الامتحانات فى 12 معلومة.

1 سبتمبر بدء الدراسة فى رياض الأطفال والأول الابتدائى

38 أسبوع مدة الدراسة لرياض الأطفال

30 مايو 2019 تنتهى الدراسة فى رياض الأطفال

22 سبتمبر تنطلق الدراسة للصفوف من 2 ابتدائى حتى 3 ثانوى

35 أسبوع مدة الدراسة

6 يونيو 2019 موعد انتهاء الدراسة

12 يناير 2019 بدء امتحانات التيرم الأول

26/1/2019 أجازة نصف العام

9 فبراير 2019 بدء الفصل الدراسى الثانى

4/5/2019 امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

18/5/2019 امتحانات شهادة الدبلومات الفنية

8 يونيو 2019 بدء امتحانات الثانوية العامة