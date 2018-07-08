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فيديو.. الجيش اليمنى يضيق الخناق على الحوثيين بالتحيتا بدعم من التحالف العربى

الأحد، 08 يوليه 2018 04:30 م
فيديو.. الجيش اليمنى يضيق الخناق على الحوثيين بالتحيتا بدعم من التحالف العربى معركة الحديدة
إيمان حنا
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تستمر قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى فى حصد النجاحات فى الجبهات المختلفة، حيث ضيقت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربى، الخناق على ميليشيات الحوثى الإيرانية فى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، تحت غطاء قصف جوى من طائرات التحالف.

وعززت قوات ألوية العمالقة، إحدى تشكيلات المقاومة اليمنية المشتركة، من سيطرتها على أجزاء كبيرة من مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن معارك عنيفة اندلعت خلال الساعات الماضية فى ضواحى السويق ومحيط المغرس والجبلية غرب مدينة التحيتا.

وتخلل المواجهات قصف جوى شنته مقاتلات التحالف على امتداد الخط الرابط بين مديريتى التحيتا وزبيد فى الساحل الغربى لمحافظة الحديدة، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين.

ويتحصن المتمردون داخل المبانى السكنية غربى المدينة، وقد دأبوا على قصف الأحياء المحررة على مدار الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

ويعانى المدنيون فى المناطق المحررة من الحديدة من نقص حاد في المياه من جراء قيام المتمردين الحوثيين بقصف الخزان الرئيسى الذى يغذى المدينة بالمياه.


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