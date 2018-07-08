video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو.. التخطيط تنشر 8 مستهدفات لخطة الإصلاح الإداري.. تعرف عليهم

الأحد، 08 يوليه 2018 04:54 م
فيديو.. التخطيط تنشر 8 مستهدفات لخطة الإصلاح الإداري.. تعرف عليهم خطة الإصلاح الإداري
كتب - مصطفي عبد التواب
إضافة تعليق

نشرت وزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري 8 مستهدفات لخطة الإصلاح الإداري تتبناهم الحكومة خلال المرحلة القادمة، وفيما يلي المستهدفات الثمانية.

1- انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة

 

2- إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري

 

3- إصدار قوانين داعمة لبيئة الأعمال

 

4- إنشاء وحدات لتدقيق و المراجعة الداخلية

 

5- فصل إدارة التخطيط و المتابعة

 

6- التوسع في خدمات الدفع الالكتروني

 

7- استخدام نظم المعلومات و التطور الرقمي

 

8- تنفيذ برنامج المنح التدريبية

جدير بالذكر أن لجنة الاصلاح الإداري قد بدأت في تنفيذ خطتها للإصلاح بعد موافقة مجلس الوزراء عليها نهاية العام الماضي، وتضم اللجنة رئيس الوزراء و وزير التخطيط و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة وعدد من الخبرات في مجال الاصلاح الإداري.

 


إضافة تعليق

وزارة التخطيط

خطة الإصلاح الإداري

الحكومة

العاصمة الإدارية الجديدة




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة