فيديو.. التخطيط تنشر 8 مستهدفات لخطة الإصلاح الإداري.. تعرف عليهم

نشرت وزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري 8 مستهدفات لخطة الإصلاح الإداري تتبناهم الحكومة خلال المرحلة القادمة، وفيما يلي المستهدفات الثمانية.
1- انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة
2- إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري
3- إصدار قوانين داعمة لبيئة الأعمال
4- إنشاء وحدات لتدقيق و المراجعة الداخلية
5- فصل إدارة التخطيط و المتابعة
6- التوسع في خدمات الدفع الالكتروني
7- استخدام نظم المعلومات و التطور الرقمي
8- تنفيذ برنامج المنح التدريبية
جدير بالذكر أن لجنة الاصلاح الإداري قد بدأت في تنفيذ خطتها للإصلاح بعد موافقة مجلس الوزراء عليها نهاية العام الماضي، وتضم اللجنة رئيس الوزراء و وزير التخطيط و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة وعدد من الخبرات في مجال الاصلاح الإداري.
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