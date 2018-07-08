فيديو.. التخطيط تنشر 8 مستهدفات لخطة الإصلاح الإداري.. تعرف عليهم

كتب - مصطفي عبد التواب

نشرت وزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري 8 مستهدفات لخطة الإصلاح الإداري تتبناهم الحكومة خلال المرحلة القادمة، وفيما يلي المستهدفات الثمانية.

1- انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة

2- إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري

3- إصدار قوانين داعمة لبيئة الأعمال

4- إنشاء وحدات لتدقيق و المراجعة الداخلية

5- فصل إدارة التخطيط و المتابعة

6- التوسع في خدمات الدفع الالكتروني

7- استخدام نظم المعلومات و التطور الرقمي

8- تنفيذ برنامج المنح التدريبية

جدير بالذكر أن لجنة الاصلاح الإداري قد بدأت في تنفيذ خطتها للإصلاح بعد موافقة مجلس الوزراء عليها نهاية العام الماضي، وتضم اللجنة رئيس الوزراء و وزير التخطيط و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة وعدد من الخبرات في مجال الاصلاح الإداري.