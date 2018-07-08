فيديو.. التحالف العربى: خسائر فادحة بصفوف الحوثيين

كتبت - إيمان حنا

أكد التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، استمرار تقدم الجيش الوطنى اليمنى وبمساندة قوات التحالف فى كافة الجبهات، وسط خسائر فادحة فى صفوف الحوثيين، حيث سقط 341 قتيلاً من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية خلال الـ72 ساعة الماضية.

ومن جانب آخر، حدث إرباك فى منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية بصعدة تحت ضغط عملياتى متزامن من التحالف.

ودمرت القوات المشتركة منظومة اتصالات عسكرية حوثية متكاملة فى مديرية حيدان ورازح، حيث كانت تشمل تقنيات متقدمة وبمساعدة خبراء أجانب.

ومن جانبه، أكد قائد جبهة مقبنة غربى تعز العقيد حميد الخليدى، أن قوات الجيش الوطنى مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى، تمكنت من تحرير مساحات واسعة من مديرية مقبنة غربى محافظة تعز، مؤكداً أن المليشيات الانقلابية أصبحت فى حالة تراجع مستمر وستنهار من الداخل فى الأيام المقبلة.

وقال: إن قوات الجيش تمكنت حتى الآن من تطهير ما يقدر بحوالى 60 كم، إضافة إلى تحرير سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وعدد من القرى المحيطة بالحصن المطل على عزلة الأخلود، بالإضافة إلى استكمال تحرير سلسلة تباب النوبة فى عزلة العبدلة.

وذكر قائد جبهة مقبنة، أن مليشيات الحوثى الانقلابية تواصل عمليات زرع الألغام بكثافة فى الجبال والهضاب والوديان والطرقات، وأن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء والحيوانات، مؤكدًا أن لجوء المليشيات لزراعة الألغام يدل على مستوى الانهيار الذى وصلت إليه.

وأضاف الخليدى، أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تواصل انتزاع مئات الألغام التى خلفتها المليشيات فى مختلف المناطق، وتتواصل مع الأهالى للتعاون مع أبطال الجيش لاستكمال تحرير مديرية مقبنة من المليشيات الانقلابية وتطهيرها من الألغام والحد من الأضرار التى قد تلحق بالمدنيين.

وأشاد الخليدى بدعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية، مثمناً أدوار التحالف العربى ومساندته الكبيرة للعمليات العسكرية بشكل متواصل.