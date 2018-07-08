فيديو.. أول ظهور للمتهمين بخطف طفل الشروق وأمامهم مبلغ الفدية والأسلحة

كتب إبراهيم أحمد

حصل "اليوم السابع" على فيديو جديد، عقب وصول جميع من تم ضبطهم من المتهمين باختطاف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق، إلى قسم شرطة الشروق، وذلك عقب نجاح رجال مباحث القاهرة فى القبض على المتهمين وإعادة الطفل إلى أسرته سالما عقب مرور 5 أيام على واقعة خطفه.

ويوضح الفيديو المتهمين السبعة اللذين تم ضبطهم، بالإضافة إلى ربة منزل تم ضبطها بصحبتهم، وأمامهم الأسلحة النارية والبيضاء التى تم استخدامها فى واقعة الخطف المتمثّلة فى بندقية خرطوش وطلقات خرطوش، بالاضافة إلى المبلغ المالى "الفدية" والذى تم ضبطه مع المتهمين عقب استلامه من أسرة الطفل.

وكشفت مصادر مطلعة، على نجاح قوات الأمن المتمثّلة فى رجال مباحث القاهرة، بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية، فى القبض على 7 متهمين بخطف طفل الشروق، بعد تتبع طريق هروبهم بالمناطق الجبلية، ونجح رجال فريق البحث الذى تم تكشيله على أعلى مستوى بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى تحديد موقع احتجاز الطفل، وعلى الفور تم استهدافهم وتحرير الطفل وضبط متهم فشل فى الهرب والذى ارشد عن باقى المتهمين وتم تتبع خطوط هروبهم وملاحقتهم حتى تم القبض عليهم، وبحوزتهم مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث.