فيديوهات لاعتراف دومة بإلقاء مولوتوف على المجمع العلمى بأحراز "مجلس الوزراء"

كتب ــ إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وقبل سماع الشهود عرضت المحكمة حوارا مسجلا لأحمد دومة يعترف فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى المجمع العلمى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وفى بداية الجلسة عرضت المحكمة أسطوانتين مدمجتين من اللواء محسن مراد مدير ان القاهرة الأسبق، وبعرض الأسطوانة الأولى ظهر مقطع فيديو مذاع على إحدى القنوات الفضائية ويظهر المتهم على أحد البرامجج ويعترف بإلقائه زجاجات المولتوف على المجمع العلمى.

وكما عرضت المحكمة مقطع فيديو صورة الشاهد هشام أحمد يظهر فيه قيام شخص يقوم بتعبئة الزجاجات بنزين من إحدى الدراجات النارية، واكد مصور الفيديو أن الشخص الذى يقوم بتعبئة زجاجات المولتوف هو أحمد دوم.

وكما عرضت المحكمة فيديو أخر داخل الأسطوانة المدمجة ويظهر حوار الإعلامى وائل الإبراشى مع أحمد دومة عقب الأحدث، واعترف دومة أثناء الحوار بأنه ألقى زجاجات المولتوف على المجمع العلمى بقصد الرد على أفراد الخدمة.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.