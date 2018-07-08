video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديوهات لاعتراف دومة بإلقاء مولوتوف على المجمع العلمى بأحراز "مجلس الوزراء"

الأحد، 08 يوليه 2018 02:44 م
فيديوهات لاعتراف دومة بإلقاء مولوتوف على المجمع العلمى بأحراز "مجلس الوزراء" أحمد دومة - أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
إضافة تعليق

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وقبل سماع الشهود عرضت المحكمة حوارا مسجلا لأحمد دومة يعترف فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى المجمع العلمى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وفى بداية الجلسة عرضت المحكمة أسطوانتين مدمجتين من اللواء محسن مراد مدير ان القاهرة الأسبق، وبعرض الأسطوانة الأولى ظهر مقطع فيديو مذاع على إحدى القنوات الفضائية ويظهر المتهم على أحد البرامجج ويعترف بإلقائه زجاجات المولتوف على المجمع العلمى.

وكما عرضت المحكمة مقطع فيديو صورة الشاهد هشام أحمد يظهر فيه قيام شخص يقوم بتعبئة الزجاجات بنزين من إحدى الدراجات النارية، واكد مصور الفيديو أن الشخص الذى يقوم بتعبئة زجاجات المولتوف هو أحمد دوم.

وكما عرضت المحكمة فيديو أخر داخل الأسطوانة المدمجة ويظهر حوار الإعلامى وائل الإبراشى مع أحمد دومة عقب الأحدث، واعترف دومة أثناء الحوار بأنه ألقى زجاجات المولتوف على المجمع العلمى بقصد الرد على أفراد الخدمة.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 8 يوليو

اخبار الحوادث

احمد دومة

المستشار محمد شيرين فهمى

احداث مجلس الوزراء

المجمع العلمى

محاكم مصر

احداث محمد محمود




لا تفوتك
ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة