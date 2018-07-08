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الأحد، 08 يوليه 2018 04:42 م
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فى خطوة تعزز دور المرأة.. "دليل الشمرى".. ثانى رئيسة بلدية فى السعودية

الأحد، 08 يوليه 2018 04:18 م
فى خطوة تعزز دور المرأة.. "دليل الشمرى".. ثانى رئيسة بلدية فى السعودية شمان الشمرى
كتب مصطفى عنبر
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تتواصل خطوات تصعيد المرأة السعودية لتؤكد أنها فى قلب عملية التنمية التي تشهدها المملكة، حيث أصدر المهندس شمام بن سعيدان الشمري، أمين منطقة الحدود الشمالية، قراراً بتكليف دليل خلف الشمري رئيسة للبلدية النسائية بالمنطقة، لتكون أول رئيسة بالمنطقة والثانية على مستوى المملكة، بعد نهلة بنت صالح مظهر رئيسة البلدية النسائية في المدينة المنورة، والتي صدر قرار تكليفها في أواخر شهر أبريل الماضي.
 
 
وتهدف البلدية النسائية إلى تعزيز كفاءة المرأة السعودية، وتعظيم قدرتها على الإنجاز، واحتضان الأفكار النسائية الإبداعية.
 
 
عبرت دليل خلف الشمري عن سعادتها بالتعيين، معتبرة ذلك تكليفاً وطنياً قبل أن يكون تشريفًا، لافتة إلى أنها بدأت العمل على وضع الخطط المستقبلية وهيكلة أقسام البلدية النسائية منذ صدور قرار تعيينها. وأضافت أن المرأة في السعودية بدأت تأخذ مكانها الطبيعي وتجد اهتماماً كبيراً ودعماً من القيادة الرشيدة، وأكدت أنها ستعمل على تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ودمج عناصر الرؤية ومتطلباتها من خلال العمل البلدي النسائي.
 
 
 
 

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