video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تهيب بالحكومات العربية والإسلامية التحرك الفورى لوقف التصعيد ضد المقدسات

الأحد، 08 يوليه 2018 04:39 م
فلسطين تهيب بالحكومات العربية والإسلامية التحرك الفورى لوقف التصعيد ضد المقدسات الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أهابت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، بالحكومات العربية والإسلامية التحرك الفورى على كافة المستويات من أجل وقف التصعيد والعدوان الاحتلالى ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفِى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة بشكل كامل.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود - فى بيان له اليوم الأحد - : "إن اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلى المسجد الأقصى المبارك، أقدس مقدسات العرب والمسلمين، وتفوهاته العنصرية الاحتلالية المنافية لكافة القواعد الأخلاقية والدينية والسياسية التى تربط أبناء البشرية هو تجاوز لكافة الخطوط واستجلاب للتوتر فى المنطقة والعالم وإبادة لكافة آمال السلام الذى يبحث العالم المتنور عن سبل إرساء أسسه ورعايته".

وأضاف المحمود :"إن النذر السيئة لم تتوقف عند اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلى للحرم الشريف - وما رافق ذلك من شؤم - بل تبعته عضو الكنيست عن حزب الليكود شرين هشكل التى أطلقت هى الأخرى تفوهاتها الخيالية المفصولة عن الواقع والمنافية للحقيقة التاريخية والتى تصادر الأقصى وقدسيته وعروبة المكان التى تعود إلى فجر التاريخ".

وحمل المتحدث الرسمى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشريكه رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير ، والذى أمر به نتنياهو قبل أيّام عندما حرض أعضاء الكنيست ووزراءه على اقتحام الأقصى وسط الدعم المباشر لسياسات الاحتلال من ترامب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين تطالب بموقف دولى يحول دون إقرار قانون يسمح لليهود بالتملك فى الضفة

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على مشروع قانون يسمح بالبناء فى الحدائق بالقدس

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الحكومه الفلسطينيه




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة