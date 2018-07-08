فلسطين تهيب بالحكومات العربية والإسلامية التحرك الفورى لوقف التصعيد ضد المقدسات

رام الله (أ ش أ)

أهابت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، بالحكومات العربية والإسلامية التحرك الفورى على كافة المستويات من أجل وقف التصعيد والعدوان الاحتلالى ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفِى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة بشكل كامل.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود - فى بيان له اليوم الأحد - : "إن اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلى المسجد الأقصى المبارك، أقدس مقدسات العرب والمسلمين، وتفوهاته العنصرية الاحتلالية المنافية لكافة القواعد الأخلاقية والدينية والسياسية التى تربط أبناء البشرية هو تجاوز لكافة الخطوط واستجلاب للتوتر فى المنطقة والعالم وإبادة لكافة آمال السلام الذى يبحث العالم المتنور عن سبل إرساء أسسه ورعايته".

وأضاف المحمود :"إن النذر السيئة لم تتوقف عند اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلى للحرم الشريف - وما رافق ذلك من شؤم - بل تبعته عضو الكنيست عن حزب الليكود شرين هشكل التى أطلقت هى الأخرى تفوهاتها الخيالية المفصولة عن الواقع والمنافية للحقيقة التاريخية والتى تصادر الأقصى وقدسيته وعروبة المكان التى تعود إلى فجر التاريخ".

وحمل المتحدث الرسمى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشريكه رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير ، والذى أمر به نتنياهو قبل أيّام عندما حرض أعضاء الكنيست ووزراءه على اقتحام الأقصى وسط الدعم المباشر لسياسات الاحتلال من ترامب.