عضو "اتحاد الصناعات": الحرب التجارية العالمية قد تشكل فرصة لتصعيد المنتج المصرى عالميا

كتبت دانه الحديدى

أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تصب فى صالح الواردات المصرية، وذلك فى حالة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصعيد المنتجات المصرية عالميا.

وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المستبعد أن تؤثر الإجراءات الاقتصادية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، سلبا على الواردات المصرية، لكنها فى نفس الوقت تشكل فرصة هامة لدعوة المستثمرين العاملين للاستثمار فى مصر، كون المنتجات المصرية غير خاضعة لتلك الإجراءات الحمائية، كذلك تصعيد المنتجات المصرية التى يمكنها المنافسة عالميا.

وأشار البهى إلى أن الأمر يحتاج لدراسة واسعة من قبل الحكومة، لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها تصعيد المنتج المصرى بالخارج، كذلك رفع فرص الاستثمار فى مصر.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، سيكون لها تأثيرا سلبيا على حركة التجارة العالمية ككل، كذلك من المتوقع انسحاب بعض الدول من اتفاقيات التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.