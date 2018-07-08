ضبط 68 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

كتبت : دينا الحسينى

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء طارق حسونة حملة أمنية مكبرة لضبط القضايا التموينية المتنوعة وشارك فى الحملة ضباط التموين وإدارة البحث الجنائى وتم ضبط 68 قضية تموينية متنوعة .

وأسفرت الجهود عن ضبط صاحب محل مقررات تموينيه بمركز شرطة طنطا وبحوزته 440 كيلو جرام مقررات تموينية متنوعة بقصد إعادة طرحها بالسوق السوداء، وصاحب مخبز سياحى بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزته 100 لتر سولار مدعم .

وصاحب مطحن ملح بدون ترخيص بمنطقة أبوراضى بالمحلة وبحوزته 2,400 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك وصاحبة محل بقالة بمنطقة كفر عصام بطنطا وبحوزتها 308 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.