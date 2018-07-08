ضبط 141 قضية مخابز فى حملات شرطة التموين على المحافظات

كتبت : دينا الحسينى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات أمنية موسعة، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 141 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح وضبط 17 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة وضبط 47 قضية بمجال الغش التجارى وضبط 595 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين.

وضبط 15 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها وضبط 11 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر وضبط قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة ضبط 2 قضية سلع مجهولة المصدر.