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ضبط شقيقين سرقا هاتف تاجر تحت تهديد السلاح بمصر القديمة

الأحد، 08 يوليه 2018 01:47 م
ضبط شقيقين سرقا هاتف تاجر تحت تهديد السلاح بمصر القديمة المتهمون
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى الرائد محمود حامد معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة سور مجرى العيون، القبض على كلا من "بلال ع م" 28 سنة، عاطل، السابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم "سلاح أبيض" وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وشقيقه "فؤاد خ ع" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 10 قضايا أخرهم "نشل"، وبحوزته هاتف محمول، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من "محمد ع ع"  49 سنة، تاجر، أثناء استقلاله أتوبيس هيئة النقل العام كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض"مطواة" المضبوطة بحوزة الأول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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