ضبط سائق لزواجة من قاصر أثناء استخراجة وثيقة زواج مميكنة فى المنوفية

المنوفية_ محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط سائق تزوج من قاصر أثناء استخراجة وثيقة زواج مميكنة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم من تحرير المحضر رقم "2 " أحوال إدارة الأحوال المدنية بالمنوفية يتضمن ضبط "أ . ك . م ." 35 عاما سائق حال تقدمه لاستخراج وثيقة زواج مميكنة وبحوزته وثيقة زواج.

وبالفحص تبين أن الوثيقة صادرة بتاريخ 14/5 /2009م اسم الزوجة "ش . ك . ر ." 26عاما اسم الأم "ص . م . م" والمأذون الشرعى "ع . ع . أ " وبالاستعلام على الحاسب الآلى تبين قيام المتهم بالاشتراك مع كلا من "أهلية المذكورة – المأذون الشرعى" بإتمام الزواج من المذكورة بتاريخ 14/5/2009م – القاصر بدون بلوغ السن القانونى – بالمخالفة لأحكام القانون رقم "126 " لسنة 2008م أسرة، وأعيد قيد المحضر وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.