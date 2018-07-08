ضبط ربة منزل لاتهامها بقتل ابن شقيقتها بسبب خلافات عائلية ببنى سويف

تخلصت ربة منزل من نجل شقيقتها طعنًا بمطواة لوجود خلافات مع والدته بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، يفيد باستقبال مشرحة مستشفى ناصر المركزى لجثة شاب يدعى "محمد.ف.ع"، 32 سنة، مقيم قرية الرياض التابعة لمركز ناصر، وبه طعنات نافذة.

وكلف مدير مباحث المديرية فريق بحث بإشراف العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، وقيادة الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ومعاونة الرائد محمد محروس معاون المباحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجانى.

وتبين من التحريات الأولية، أن وراء الحادث شقيقة والدة المجنى عليه، وتدعى "م.ع.م" بسبب وجود خلافات عائلية بينها وبين المجنى عليه وتم ضبطها.