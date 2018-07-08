ضبط حشيش وأقراص مخدرة وتنفيذ 400 حكم بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة رأس غارب شمال البحر الأحمر، من ضبط سائق بحوزته كمية من مخدرة الحشيش بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للرائد محمد أمام رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب، مفادها قيام المدعو "سعد، ر" سائق ومقيم خلف مدرسة الأزهر القديمة _ الحراجية رأس غارب بالاتجار فى المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته 3 قطع متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن 95 جراما، وكذا 5 أقراص من عقار التامول المخدر – مبلغ مالى وقدره 1500 جنيه – هاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات تجارته فى المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1242 جنح قسم رأس غارب 2018 وجارى العرض النيابة العامة .

وتم ضبط المدعو "عمرو، ع " عامل مقيم أخميم سوهاج والسابق اتهامه فى 2 قضية "مخدرات جنايات شبرا - القاهرة بحوزته عدد 25 قطعة، متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 50 جراما ومبلغ مالى 1700 جنيه وعدد 2 هاتف محمول حال استقلاله أحد الأتوبيسات القادمة من مدينة سوهاج إلى مدينة القصير" .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 509 إدارى قسم القصير الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

وتمكن الرائد شريف جلال رئيس مباحث قسم شرطة مرسى علم من ضبط المدعو "أبو اليزيد، ح" عامل - مقيم الشلاتين – البحر الاحمر بحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات، وكذا لفافة ورقية بداخلها نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 جرامات، حال استقلاله أحد الأتوبيسات القادمة من مدينة الشلاتين إلى مدينة مرسى علم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 507 أدارى قسم مرسى علم لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

كما تم ضبط المدعو "محمود، م" 19 سنة عاطل - مقيم زرزارة – الدهار- ثان الغردقة بحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرامات حال سيرة بمنطقة حى العرب، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6319 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

قامت وحدة مباحث المرور بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط " محمود .ج " سائق 28 سنة - مقيم الحى الأول – 6 أكتوبر- الجيزة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 652 جنح مرور قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم تمكنت وحدة مباحث قسم رأس غارب من ضبط عاطل سرق 2 بطارية من سيارة نقل بمنطقة المعاشات القديمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1231 جنح رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كذلك تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم أول الغردقة من عامل بشركة استيراد وتصدير – مقيم عمارة 58- شقة 4 – الدور الأرضى – مبارك2 – أول الغردقة عن اكتشافه سرقة مبلغ مالى 5000 جنيه من داخل مسكنه .

وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة .المدعو "عصمت، ن" كهربائى– مقيم شارع السلام – ثان الغردقة تم ضبطه وضبط المبلغ المالى.

وبمواجهته أقر بسرقة المبلغ المالى عن طريق فتح باب الشقة باستخدام مفتاح مصطنع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7647 جنح أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

ومن جانب قضايا التموين تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط المدعو " شاذلى، ب " صاحب سوبر ماركت بشارع الشيراتون مقيم أبو نواس– أول الغردقة بحوزته عدد 6,5 كجم كفتة وكذا 59 زجاجة مياه غازية " منتهية الصلاحية"، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7455 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

وتم ضبط 14 قضية تموينية أخرى متنوعة ما بين عدم حمل شهادة صحية و بيع أزيد من التسعيرة "سجائر" وعدم إعلان عن أسعار، وإدارة محل بدون ترخيص قضية خبز نقص الوزن.

ومن جانبها، قامت مباحث تنفيذ الأحكام بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط المحكوم عليه الهارب "محمود، ا" فى القضية رقم 1438 جنايات قسم سفاجا لسنة 2015 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب "عزام، ع" فى القضية رقم 12389 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه .

كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد، ا" فى القضية رقم 588 جنايات قسم ثان الغردقة لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 جنيه .

وتم ضبط المحكوم عليه الهارب "محمود، ح" فى القضية رقم 1079 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2016 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وتم ضبط المحكوم عليه الهارب " محمود، ع " فى القضية رقم 377 جنايات قسم رأس غارب لسنة 2015 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم ضبط 400 حكم جزئى متنوع .