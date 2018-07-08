صور.. وزير خارجية أمريكا يدعو زعيم كوريا الشمالية لاتباع نموذج فيتنام

هانوى (رويترز)

حث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأحد كوريا الشمالية على اتباع نموذج فيتنام قائلا إن الرئيس دونالد ترامب يؤمن بإمكانية أن تحذو بيونجيانج حذو هانوى نحو تطبيع العلاقات مع واشنطن وتحقيق الرخاء.

لكنه أضاف أنه من أجل تحقيق ذلك فإن على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اقتناص الفرصة الحالية.

وقال بومبيو، الذى كان يتحدث إلى مسؤولين تنفيذيين لشركات فى العاصمة الفيتنامية هانوي، إن الولايات المتحدة تأمل أن تصل شراكتها مع كوريا الشمالية يوما ما إلى نفس المستوى الذى وصلت إليه مع فيتنام.

وتأتى تصريحات بومبيو بعد محادثات فاترة أجراها فى بيونجيانج بهدف إقناع كيم بالتخلى عن الأسلحة النووية. واتهمت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكى باتباع دبلوماسية "رجال العصابات" خلال تلك المحادثات.



لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي



وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يجتمع مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي



وزير خارجية أمريكا