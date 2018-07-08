صور.. وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويطالب بسرعة إنهاء استعدادت الحج

كتبت رحاب نبيل

تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران مطار القاهرة، اليوم الأحد، فى جولة شملت مبنى الرحلات الموسمية ومبنى الركاب رقم 2 .

بدأت الجولة بزيارة مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي المخصص للرحلات المتجهة من وإلى جدة والمدينة المنورة، وطالب بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لموسم الحج ، كما تفقد الوزير سير العمل داخل مبني الركاب الجديد رقم 2 المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، واطمأن الوزير على انتظام الرحلات، وحركة التشغيل، ووجه بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين .