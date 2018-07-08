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الأحد، 08 يوليه 2018 05:24 م
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صور.. وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويطالب بسرعة إنهاء استعدادت الحج

الأحد، 08 يوليه 2018 04:18 م
صور.. وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويطالب بسرعة إنهاء استعدادت الحج جولة وزير الطيران
كتبت رحاب نبيل
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تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران مطار القاهرة، اليوم الأحد، فى جولة شملت مبنى الرحلات الموسمية ومبنى الركاب رقم 2 .

 بدأت الجولة بزيارة مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي المخصص للرحلات المتجهة من وإلى جدة والمدينة المنورة، وطالب بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لموسم الحج ، كما تفقد الوزير سير العمل داخل مبني الركاب الجديد رقم 2 المخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، واطمأن الوزير على انتظام الرحلات، وحركة التشغيل، ووجه بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين  .

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