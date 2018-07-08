صور.. منسق الأمم المتحدة بالأردن يطالب بعدم عرقلة وصول المساعدات إلى سوريا

قال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأردن، إن كل النازحين السوريين- تقريبا- في معبر "نصيب جابر" غادروا الحدود الأردنية عائدين إلى سوريا، مطالبا بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب غرب سوريا.

وأضاف أندرس بيدرسن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى الأردن، اليوم الأحد، إن كل النازحين السوريين تقريبا عند معبر "نصيب – جابر"، غادروا الحدود الأردنية عائدين إلى سوريا.

وكان آلاف السوريين الفارين من جنوب غرب البلاد احتشدوا فى منطقة قرب الحدودن، فيما تقول الأمم المتحدة، إن القتال شرد ما يربو على 320 ألف شخص فى الأسبوعين الماضيين، بينهم 60 ألفا تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان السورية التى تحتلها إسرائيل.

وفى وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر اللبنانى، أنه قدم العناية الطبية لـ 63 حالة من النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، الذين كانوا فى طريق العودة اليوم إلى الأراضى السورية، وأوضح الصليب الأحمر اللبنانى – أنه قام بمواكبة عملية مغادرة العائدين إلى سوريا التى جرت صباح اليوم بإشراف الأمن العام اللبناني، بناء على طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، حيث تم وضع فى نقطة التجمع (الحدودية) فى وادى حميد - عرسال سيارتى إسعاف وسيارة دفع رباعى مع 19 مسعفا وإداريا وعيادة نقالة مع طاقم طبى.