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الأحد، 08 يوليه 2018 04:04 ص
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صور.. مظاهرات تأييد لرئيس نيكاراجوا ورفضا للعنف بعد احتجاجات خلفت 285 قتيلا

الأحد، 08 يوليه 2018 03:17 ص
صور.. مظاهرات تأييد لرئيس نيكاراجوا ورفضا للعنف بعد احتجاجات خلفت 285 قتيلا مظاهرات تأييد لرئيس نيكاراجوا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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خرج المئات من مؤيدى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجان، فى تظاهرات فى العاصمة ماناجوا، تأييدا له و إجراءاته الإصلاحية، ورفضا لكل أشكال العنف فى البلاد وللمطالبة بالسلام بعد أكثر من شهرين متواصلين شهدت فيهم البلاد دوامة من العنف خلال مظاهرات مناهضة للرئيس.

كما حمل المتظاهرون لافتات تؤيد الرئيس فى إجراءاته الإصلاحية، رافضين كل أشكال العنف فى البلاد، وشهدت نيكاراجوا، اشتباكات عنيفة الشهرين الماضيين، وصلت إلى حرب شوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتى أودت بحياة 285 شخصا ونحو 1500 مصاب، احتجاجا على إصلاح رواتب التقاعد.

وأعلنت نيكاراجوا ارتفاع حصيلة ضحايا قتلى المظاهرات التى تشهدها البلاد منذ شهرين إلى 285 شخصا ونحو 1500 مصاب.

الآلاف فى نيكاراجوا
الآلاف فى نيكاراجوا

 

المتظاهرون يطلقون قذائف محلية الصنع
المتظاهرون يطلقون قذائف محلية الصنع

 

مسيرات فى نيكارجوا
مسيرات فى نيكارجوا

 

مظاهرات تأييد لرئيس نيكاراجوا
مظاهرات تأييد لرئيس نيكاراجوا

 

مظاهرات فى نيكاراجوا
مظاهرات فى نيكاراجوا

 

مظاهرات نيكاراجوا
مظاهرات نيكاراجوا

 

 

 

 


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