video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. محافظة القاهرة تخصص أتوبيس مكشوف للاحتفال بعيدها القومى

الأحد، 08 يوليه 2018 12:20 م
صور.. محافظة القاهرة تخصص أتوبيس مكشوف للاحتفال بعيدها القومى محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي
ماجد تمراز
إضافة تعليق
خصصت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع جامعة عين شمس، أتوبيسا مكشوفا، ضمن احتفالات محافظة القاهرة بالاحتفال بعيدها القومى، ومرور 1049 عام على تأسيس هذه المدينة العريقة، حيث تزين الأتوبيس بإشارات ببعض معالم القاهرة السياحية المعروفة، وحمل "لوجو" محافظة القاهرة و جامعة عين شمس.
 
وخصصت محافظة القاهرة هذا الأتوبيس لطلاب المدارس، الذين سيشاركون فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى، حيث من المقرر أن يجوب هذا الأتوبيس بالطلاب بشوارع القاهرة، ثم التوجه إلى أهم معالم القاهرة السياحية كقلعة الجبل والمتحف المصرى وشارع المعز وغيرهم، لتعريفهم بأهم معالم قاهرة المعز.
 
 
وكانت محافظة القاهرة قد أعدت برنامجا خاصا للاحتفال بعيدها القومى، بدأ بمؤتمر صحفى للمهندس عاطف عبد الحميد، ثم أداء المحافظ و6 وزراء أخرين صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، ثم افتتاح مؤتمر للشباب بجامعة عين شمس بعنوان "معا من أجل مصر"، والذى ستستمر فعالياته لمدة 5 أيام.
 
 
محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى
محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى

محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى
محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى

محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى
محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى

محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى
محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى

محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى
محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخشت: هبة نوح قائما بعمل نائب رئيس جامعة القاهرة للتعليم والطلاب

محافظة القاهرة تصادر 2 طن لحوم فاسدة خلال حملة على محلات أطعمة بالمطرية

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن أكبر مشروع إسكان للعشوائيات بشرق القاهرة

محافظة القاهرة: تحرير أكثر من 80 مخالفة مرورية لسيارت تقف فى "الممنوع" بالأزبكية

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

عيد القاهره القومى

جامعه عين شمس




لا تفوتك
وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة