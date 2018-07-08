صور.. محافظة القاهرة تخصص أتوبيس مكشوف للاحتفال بعيدها القومى

خصصت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع جامعة عين شمس، أتوبيسا مكشوفا، ضمن احتفالات محافظة القاهرة بالاحتفال بعيدها القومى، ومرور 1049 عام على تأسيس هذه المدينة العريقة، حيث تزين الأتوبيس بإشارات ببعض معالم القاهرة السياحية المعروفة، وحمل "لوجو" محافظة القاهرة و جامعة عين شمس.

وخصصت محافظة القاهرة هذا الأتوبيس لطلاب المدارس، الذين سيشاركون فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى، حيث من المقرر أن يجوب هذا الأتوبيس بالطلاب بشوارع القاهرة، ثم التوجه إلى أهم معالم القاهرة السياحية كقلعة الجبل والمتحف المصرى وشارع المعز وغيرهم، لتعريفهم بأهم معالم قاهرة المعز.

وكانت محافظة القاهرة قد أعدت برنامجا خاصا للاحتفال بعيدها القومى، بدأ بمؤتمر صحفى للمهندس عاطف عبد الحميد، ثم أداء المحافظ و6 وزراء أخرين صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، ثم افتتاح مؤتمر للشباب بجامعة عين شمس بعنوان "معا من أجل مصر"، والذى ستستمر فعالياته لمدة 5 أيام.