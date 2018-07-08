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الأحد، 08 يوليه 2018 09:30 م
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صور.. شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة

الأحد، 08 يوليه 2018 08:11 م
صور.. شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة أعمال عنف فى هايتى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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تحولت شوارع هايتى إلى ساحة حرب بعد أن اندلعت أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، اليوم الأحد، خلال مظاهرات احتجاجية لليوم الثانى على التوالى نظرا لارتفاع الأسعار.

وذكر راديو صوت أمريكا، فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات وإقامة المتاريس فى الشوارع الرئيسية من العاصمة بورت أوبرنس ، وأضاف راديو صوت أمريكا، إن المتظاهرين حاولوا أيضا إضرام النيران فى محطة للغاز، غير أن قوات الشرطة حالت دون ذلك .

وكانت وزارتا الاقتصاد والتجارة فى هايتى قد أصدرتا بيانا مشتركا تضمن رفع أسعار الجازولين ووقود الديزل والكيروسين بنسبة تتراوح ما بين 38 % إلى 51 % ، على أن تطبق هذه الأسعار الجديدة اعتبارا من السبت.

طالب رئيس وزراء هايتى "السبت" مواطنيه بضبط النفس عقب تصاعد التوتر على خلفية الاعلان عن زيادة اسعار الوقود، وأعلنت الحكومة إنه اعتبارا من عطلة الأسبوع، سيرتفع سعر البنزين 38 %، والديزل 47 %، والكاز 51 %. وهذه التدابير لا تلقى قبولا بين غالبية المواطنين فى الدولة الأكثر فقراً بالأمريكيتين.

شرطة هايتى
شرطة هايتى

 

جانب من أعمال العنف
جانب من أعمال العنف

 

أعمال العنف فى هايتى
أعمال العنف فى هايتى

 

حرق السيارات
حرق السيارات

 

جانب من حرق السيارات
جانب من حرق السيارات

 

شرطة هايتى
شرطة هايتى

 

المتظاهرين فى هايتى
المتظاهرين فى هايتى

 

جانب من مظاهرات هايتى
جانب من مظاهرات هايتى

 

جانب من الاعتصامات
جانب من الاعتصامات

 

اعتصامات المتظاهرين فى هايتى
اعتصامات المتظاهرين فى هايتى

 

أعمال العنف فى هايتى
أعمال العنف فى هايتى

 

شرطة هايتى تطلق النار على المتظاهرين
شرطة هايتى تطلق النار على المتظاهرين

 

جانب من اطلاق النار
جانب من اطلاق النار

 

شرطة هايتى خلال المظاهرات
شرطة هايتى خلال المظاهرات

 

شرطة هايتى
شرطة هايتى

 


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