صور.. شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة

كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)

تحولت شوارع هايتى إلى ساحة حرب بعد أن اندلعت أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، اليوم الأحد، خلال مظاهرات احتجاجية لليوم الثانى على التوالى نظرا لارتفاع الأسعار.

وذكر راديو صوت أمريكا، فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات وإقامة المتاريس فى الشوارع الرئيسية من العاصمة بورت أوبرنس ، وأضاف راديو صوت أمريكا، إن المتظاهرين حاولوا أيضا إضرام النيران فى محطة للغاز، غير أن قوات الشرطة حالت دون ذلك .

وكانت وزارتا الاقتصاد والتجارة فى هايتى قد أصدرتا بيانا مشتركا تضمن رفع أسعار الجازولين ووقود الديزل والكيروسين بنسبة تتراوح ما بين 38 % إلى 51 % ، على أن تطبق هذه الأسعار الجديدة اعتبارا من السبت.

طالب رئيس وزراء هايتى "السبت" مواطنيه بضبط النفس عقب تصاعد التوتر على خلفية الاعلان عن زيادة اسعار الوقود، وأعلنت الحكومة إنه اعتبارا من عطلة الأسبوع، سيرتفع سعر البنزين 38 %، والديزل 47 %، والكاز 51 %. وهذه التدابير لا تلقى قبولا بين غالبية المواطنين فى الدولة الأكثر فقراً بالأمريكيتين.



شرطة هايتى



جانب من أعمال العنف



أعمال العنف فى هايتى



حرق السيارات



جانب من حرق السيارات



شرطة هايتى



المتظاهرين فى هايتى



جانب من مظاهرات هايتى



جانب من الاعتصامات



اعتصامات المتظاهرين فى هايتى



أعمال العنف فى هايتى



شرطة هايتى تطلق النار على المتظاهرين



جانب من اطلاق النار



شرطة هايتى خلال المظاهرات