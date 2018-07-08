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الأحد، 08 يوليه 2018 01:46 م
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صور.. شرطة التموين تضبط مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالضاهر

الأحد، 08 يوليه 2018 01:09 م
صور.. شرطة التموين تضبط مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالضاهر مخزن قطع غيار سيارات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "جورج ع ح" 42 سنة المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات، بمنطقة الضاهر، لإدارته المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص2
مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص

 

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المخزن وعثر بداخل المخزن على 1318 فلتر ( هواء ، زيت ، تكييف)، 120 ريشه مساحه 16 قطعه حشو فلتر، 40 طقم تيل فرامل، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .   

   

مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص2
مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص3
مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص

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