صور..رجال الإنقاذ يبدأون عملية إخراج فريق كرة قدم ابتلعه كهف فى تايلاند

تام لوانج (رويترز)

بدأ غواصون عملية لإنقاذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم، من داخل كهف محاصرين فيه بشمال تايلاند، حسبما قال قائد مهمة الإنقاذ اليوم الأحد.

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن، قائد مهمة الإنقاذ إن رجال الإنقاذ بدأوا هذه المهمة فى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى(0300 بتوقيت جرينتش) وقد يستغرق الأمر ساعات كثيرة قبل خروج أول صبى من الكهف .



تواجد أمنى مكثف بمحيط الكهف



جيش تايلاند



رجال الانقاذ فى تايلاند



شرطة تايلاند بمحيط الكهف



فرض طوق أمنى بمحيط الكهف