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صور..رجال الإنقاذ يبدأون عملية إخراج فريق كرة قدم ابتلعه كهف فى تايلاند

الأحد، 08 يوليه 2018 06:29 ص
صور..رجال الإنقاذ يبدأون عملية إخراج فريق كرة قدم ابتلعه كهف فى تايلاند رجال الإنقاذ فى تايلاند
تام لوانج (رويترز)
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بدأ غواصون عملية لإنقاذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم، من داخل كهف محاصرين فيه بشمال تايلاند، حسبما قال قائد مهمة الإنقاذ اليوم الأحد.

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن، قائد مهمة الإنقاذ إن رجال الإنقاذ بدأوا هذه المهمة فى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى(0300 بتوقيت جرينتش) وقد يستغرق الأمر ساعات كثيرة قبل خروج أول صبى من الكهف .

تواجد أمنى مكثف بمحيط الكهف
تواجد أمنى مكثف بمحيط الكهف

 

جيش تايلاند
جيش تايلاند

 

رجال الانقاذ فى تايلاند
رجال الانقاذ فى تايلاند

 

شرطة تايلاند بمحيط الكهف
شرطة تايلاند بمحيط الكهف

 

فرض طوق أمنى بمحيط الكهف
فرض طوق أمنى بمحيط الكهف

 

قوات الأمن فى تايلاند
قوات الأمن فى تايلاند

 


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