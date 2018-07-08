صور.. رئيس نيكاراجوا يرفض طلب المعارضة تقديم موعد انتخابات الرئاسة

ماناجوا (أ ف ب)

رفض رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا، السبت، تقديم موعد الانتخابات كما يُطلب المعارضون الذين وصفهم علنًا بأنهم "مجموعة من الانقلابيين".

وقال أورتيجا خلال تظاهرة لمناصريه فى ماناجوا "هنا، الدستور يُحدّد القواعد" و"لا يمكن تغيير القواعد بين ليلة وضحاها فقط لأنّ مجموعة من الانقلابيين خطرت لهم (هذه) الفكرة"، وهذا هو الظهور العلنى الأول منذ 30 مايو للرئيس النيكاراغوى الذى يواجه موجة احتجاجات قُتل خلالها ما يزيد على 230 شخصا.

ودعت المعارضة فى نيكاراجوا من جهتها، الجمعة إلى إضراب عام فى 13 يوليو للمطالبة برحيل أورتيجا وإنهاء العنف فى البلاد، وتغرق البلاد فى دوامة من العنف مع اشتداد حدة القتال فى الشارع بين مجموعات شبه عسكرية ومعارضى نظام أورتيجا.

ونفت الحكومة النيكاراجوية أى مسؤولية عن العنف الذى تسببت به المجموعات شبه العسكرية التى تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.

واتهم تحالف المعارضة فى نيكاراجوا حكومة أورتيجا فى وقت سابق بأنها لا تبدى "أى انفتاح او ارادة سياسية" خصوصا فى شأن الاقتراح الهادف إلى الدفع قدما فى اتجاه تنظيم انتخابات فى مارس 2019 بدلا من 2021، وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 ابريل بإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي.



انصار دانييل أورتيجا رئيس نيكاراجوا



دانييل أورتيجا رئيس نيكاراجوا يرفض تقديم موعد الانتخابات



دانييل أورتيجا رئيس نيكاراجوا



دانييل أورتيجا