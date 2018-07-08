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صور..رئيس المكسيك يهدف لإنهاء استيراد الوقود من الخارج خلال 3 سنوات

الأحد، 08 يوليه 2018 04:28 ص
صور..رئيس المكسيك يهدف لإنهاء استيراد الوقود من الخارج خلال 3 سنوات أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكى المنتخب
مكسيكو سيتى (رويترز)
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قال الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه سيسعى إلى إنهاء واردات بلاده الضخمة من الوقود، والتى تأتى كلها تقريبا من الولايات المتحدة خلال أول 3 سنوات من رئاسته فى نفس الوقت الذى يعزز فيه عمليات تكرير النفط فى الداخل.

وقال لوبيز أوبرادور، الذى حقق فوزا ساحقا فى انتخابات الرئاسة التى جرت فى المكسيك يوم الأحد الماضى للصحفيين، صباح السبت، قبل حضوره اجتماعات خاصة مع أعضاء حكومته المقبلة إنه سيعطى أيضا أولوية لزيادة انتاج النفط محليا والذى تراجع بشكل كبير على مدى سنوات.

وقال "الهدف هو أن نتوقف عن شراء البنزين من الخارج بحلول منتصف فترة رئاستى التى تستمر 6 سنوات" مكررا بذلك موقفا أعلنه خلال حملته الانتخابية، وقال "سننعش بشكل فورى نشاطنا النفطى وعمليات التنقيب وحفر الآبار حتى يكون لدينا نفط خام".

وأكد لوبيز أوبرادور أيضا يوم السبت هدفه ببناء سواء مصفاة نفطية كبيرة أو مصفاتين متوسطتى الحجم خلال فترة رئاسته التى تبدأ فى أول ديسمبر.

الرئيس المكسيكى
الرئيس المكسيكى

 

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكى المنتخب
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكى المنتخب

 

تصريحات لرئيس المكسيك
تصريحات لرئيس المكسيك

 

سيلفى لرئيس المكسيك
سيلفى لرئيس المكسيك

 

 


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