video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. خروج أول اثنين من فريق كرة القدم المحتجز فى كهف تايلاند

الأحد، 08 يوليه 2018 01:55 م
صور.. خروج أول اثنين من فريق كرة القدم المحتجز فى كهف تايلاند جهود إنقاذ فريق كرة القدم بتايلاند
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤول محلى فى تايلاند، اليوم الأحد، إن أول اثنين من مجموعة فتية محاصرين داخل كهف تم إنقاذهما بعد أكثر من 15 يوما داخل الكهف الذى غمرته المياه.

وبدأت السلطات فى إقليم تشيانج راى شمال البلاد مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر اليوم، لإخراج فريق كرة قدم للناشئين مؤلف من 12 صبيا ومدربهم.

وقال توساثيب بونثونج رئيس إدارة الصحة فى تشيانج راى وهو أحد أفراد فريق الإنقاذ لرويترز "أخرجنا اثنين. هما الآن فى مستشفى ميدانى قرب الكهف... نجرى لهما فحصا طبيا. لم يتم نقلهما لمستشفى تشيانج راى بعد".

وشوهدت طائرات هليكوبتر فى حالة تأهب، اليوم الأحد، فى حقل قرب كهف حوصر فيه منذ أسبوعين 12 تلميذا ومدربهم لكرة القدم فى إقليم تشيانج راى بتايلاند.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات أن عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر بدأت، اليوم الأحد، لإخراج المحاصرين مع توقع خروج أول الناجين بعد 11 ساعة.

ويحاول 13 غواصا أجنبيا وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إخراج الفتية، الذين لا يجيدون السباحة، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه فى مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضي.

وقال أحد قادة الجيش المشاركين فى العملية إنها قد تستمر ثلاثة أو أربعة أيام بحسب ظروف الطقس فى المنطقة.

أهالى الأطفال
أهالى الأطفال

 

جهود إنقاذ مجموعة فتية محاصرين داخل كهف فى تايلاند
جهود إنقاذ مجموعة فتية محاصرين داخل كهف فى تايلاند

 

شرطة تايلاند
شرطة تايلاند

 

طائرة فى تايلاند
طائرة فى تايلاند

 

جانب من محاولات إخراج الفريق
جانب من محاولات إخراج الفريق

 

جانب من محاولات الإنقاذ
جانب من محاولات الإنقاذ

 

فرق الإنقاذ
فرق الإنقاذ

 

محاولات إنقاذ فريق كرة القدم
محاولات إنقاذ فريق كرة القدم

 

محيط الكهف
محيط الكهف

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..تايلاند تواصل محاولاتها لإنقاذ "أطفال الكهف".. 4 أيام حاسمة بانتظار الصبية

صور.. تايلاند تواصل جهودها لإنقاذ "أطفال الكهف"

أطفال الكهف

تايلاند

اخبار تايلاند




لا تفوتك
وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة