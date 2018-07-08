صور.. خروج أول اثنين من فريق كرة القدم المحتجز فى كهف تايلاند

رويترز

قال مسؤول محلى فى تايلاند، اليوم الأحد، إن أول اثنين من مجموعة فتية محاصرين داخل كهف تم إنقاذهما بعد أكثر من 15 يوما داخل الكهف الذى غمرته المياه.

وبدأت السلطات فى إقليم تشيانج راى شمال البلاد مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر اليوم، لإخراج فريق كرة قدم للناشئين مؤلف من 12 صبيا ومدربهم.

وقال توساثيب بونثونج رئيس إدارة الصحة فى تشيانج راى وهو أحد أفراد فريق الإنقاذ لرويترز "أخرجنا اثنين. هما الآن فى مستشفى ميدانى قرب الكهف... نجرى لهما فحصا طبيا. لم يتم نقلهما لمستشفى تشيانج راى بعد".

وشوهدت طائرات هليكوبتر فى حالة تأهب، اليوم الأحد، فى حقل قرب كهف حوصر فيه منذ أسبوعين 12 تلميذا ومدربهم لكرة القدم فى إقليم تشيانج راى بتايلاند.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات أن عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر بدأت، اليوم الأحد، لإخراج المحاصرين مع توقع خروج أول الناجين بعد 11 ساعة.

ويحاول 13 غواصا أجنبيا وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إخراج الفتية، الذين لا يجيدون السباحة، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه فى مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضي.

وقال أحد قادة الجيش المشاركين فى العملية إنها قد تستمر ثلاثة أو أربعة أيام بحسب ظروف الطقس فى المنطقة.



أهالى الأطفال



جهود إنقاذ مجموعة فتية محاصرين داخل كهف فى تايلاند



شرطة تايلاند



طائرة فى تايلاند



جانب من محاولات إخراج الفريق



جانب من محاولات الإنقاذ



فرق الإنقاذ



محاولات إنقاذ فريق كرة القدم