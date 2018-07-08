صور.. حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات على الطرق السريعة للحد من الحوادث، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية.



توزيع كتيبات إرشادات السلامة على الطرق السريعة

وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات على الطرق تحت مسمى القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.



اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة



حملة مرورية



حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة



حملات مكثفة على الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى



حملات مكثفة على الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى



حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث



حملة مرورية