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صور.. حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الأحد، 08 يوليه 2018 11:15 ص
صور.. حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات على الطرق السريعة للحد من الحوادث، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية.

 

توزيع كتيبات ارشادات السلامة على الطرق السريعة
توزيع كتيبات إرشادات السلامة على الطرق السريعة

 

وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات على الطرق تحت مسمى القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

 

اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة
اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة

 

حلمة مرورية
حملة مرورية

 

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة
حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة

 

حملات مكثفة علي الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي (2)
حملات مكثفة على الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى 

 

حملات مكثفة علي الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي
حملات مكثفة على الطرق السريعة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى

 

حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث
حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث

 

حملة مرورية
حملة مرورية

 

رجال المرور يتفقد الرخص
رجال المرور يتفقد الرخص

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