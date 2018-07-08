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صور..تايلاند تواصل محاولاتها لإنقاذ "أطفال الكهف".. 4 أيام حاسمة بانتظار الصبية

الأحد، 08 يوليه 2018 10:03 ص
صور..تايلاند تواصل محاولاتها لإنقاذ "أطفال الكهف".. 4 أيام حاسمة بانتظار الصبية محاولات إنقاذ "أطفال الكهف"
وكات الأنباء
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ينتظر 12 صبيا مع مدربهم، محاصرين منذ أسبوعين، داخل أحد الكهوف فى تايلاند، 4 أيام حاسمة، بدءا من الأحد، من أجل إنقاذهم، فى وقت انضم إلى عمليات الإنقاذ غواصين بريطانيين بنصف طن من معدات الإنقاذ.

ويأتى ذلك، مع إعلان قائد عملية الإنقاذ، نارونغساك أوسوتاناكورن، عن بدء عملية إخراج الصبية من الكهف فى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى (03:00 بتوقيت جرينتش)، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق ساعات كثيرة قبل خروج أول صبى من الكهف، حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية".

وتعد الأيام المقبلة حاسمة فى إنقاذ الصبية، وهم لاعبون ناشئون لكرة القدم يرافقهم مدربهم، مع توقع هطول أمطار موسمية، الأحد، يمكن أن تتدفق مجددا عبر كهف "ثام لوانغ نانع" فى إقليم تشيانغ راى شمالى البلاد.

وقال حاكم مقاطعة تشيانج راي، نارنغساك أوساتاناكورن، المسؤول العام عن عملية الإنقاذ: "إننا نحاول ضخ المياه إلى خارج الكهف، لكن المزيد منها يأتى من فوق وأسفل. قلقنا الأكبر الآن هو الطقس".

وأضاف أن "الأمطار الغزيرة تنزل إلى الكهوف مثل تسونامي"، موضحا أن الأطفال بدأوا يتعلمون كيفية الغوص فى محاولة لإخراجهم، وقال: "لكن لا يمكننا الانتظار حتى تمطر بشدة ويزيد الوضع سوءا".

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن من أجل إنقاذ الأطفال العالقين فى الكهف منذ أسبوعين، وسط الحديث عن 4 خيارات للإنقاذ لم يطبق أو يفلح أى منها حتى اللحظة فى الوصول إلى نهاية سعيدة لهذه القصة.

تايلاند تواصل محاولاتها لإنقاذ أطفال الكهف
تايلاند تواصل محاولاتها لإنقاذ أطفال الكهف

 

جانب من كهف فى تايلاند
جانب من كهف فى تايلاند

 

فرق الإنقاذ تواصل جهودها
فرق الإنقاذ تواصل جهودها

 

كهف فى تايلاند
كهف فى تايلاند

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